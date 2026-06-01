В Ужгороді призначили нового представника МЗС України

В Ужгороді розпочав роботу новий представник МЗС України - Іштван Балог.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

"Провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у м. Ужгороді Іштваном Балогом. Сьогодні - його перший день на посаді. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами", - повідомив Білецький.

Зазначається, що Іштван Балог - досвідчений дипломат.

"Він майже 20 років працює у структурі МЗС, був радником Посольства України в Угорщині, а з 2022 року - тимчасовим повіреним у справах України в Угорщині. Компетентний у питаннях українсько-угорських відносин, тому переконаний, що його досвід сприятиме посиленню комунікації між нашими державами загалом та Закарпаття з регіонами Угорщини зокрема", - йдеться у повідомленні.

Водночас Білецький подякував за роботу Михайлу Дзихору, який очолював Представництво МЗС України в м. Ужгороді понад два роки.

"Напрям міжнародного співробітництва для Закарпаття як прикордонного регіону має вкрай важливе значення. Тому багато співпрацюємо з дипломатами, щоб формувати ефективну комунікацію з представниками іноземних держав", - додав Білецький.

Як повідомлялося, представництва МЗС України в регіонах (зокрема в Ужгороді, Львові, Одесі) створені для забезпечення взаємодії з іноземними дипломатичними установами, консульствами та міжнародними організаціями, розташованими на місцях.