Росіяни атакували дронами Чернігів та область - пошкоджені будинки, важко поранений підліток

Російські військові 1 червня атакували ударним дроном село Мощенка Городнянської громади Чернігівської області, важкого поранення зазнав 15-річний хлопець.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

"Поранений 15-річний хлопчик. Він у важкому стані. Дитину перевели в обласну лікарню", - йдеться у дописі.

За словами Чауса, внаслідок удару зайнявся приватний будинок.

В обласній поліції зазначили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Згодом у Чернігові через дронову атаку були пошкоджені приватні будинки, додав начальник ОВА.

Як повідомлялося, минулої доби у Чернігівській області внаслідок атаки російських безпілотників травмовані восьмеро людей, серед них троє дітей.