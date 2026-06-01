На Херсонщині впродовж дня через російські атаки загинув цивільний, ще семеро - поранені
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів», - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, впродовж 1 червня 2026 року ворожа армія обстрілювала населені пункти Херсонщини за допомогою ствольної та реактивної артилерії, мінометної зброї та БпЛА.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще сім зазнали травм.
Як зазначається, зокрема, вночі військові армії РФ атакували безпілотником зупинку громадського транспорту в Широкій Балці – там у той час перебував 62-річний чоловік, який отримав травми, несумісні з життям.
Також від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів з ночі та впродовж дня у Херсоні та Комишанах постраждало ще сім цивільних.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення магазину, автобус та легковий автотранспорт.
