На Херсонщині впродовж дня через російські атаки загинув цивільний, ще семеро - поранені

На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських атак загинув чоловік, ще сім цивільних зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, впродовж 1 червня 2026 року ворожа армія обстрілювала населені пункти Херсонщини за допомогою ствольної та реактивної артилерії, мінометної зброї та БпЛА.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще сім зазнали травм.

Як зазначається, зокрема, вночі військові армії РФ атакували безпілотником зупинку громадського транспорту в Широкій Балці – там у той час перебував 62-річний чоловік, який отримав травми, несумісні з життям.

Також від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів з ночі та впродовж дня у Херсоні та Комишанах постраждало ще сім цивільних.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення магазину, автобус та легковий автотранспорт.

