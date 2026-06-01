Синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня

В Україні найближчими днями температура поступово підвищуватиметься.

Про це поінформувала синоптикиня Укргідрометцентру Оксана Скляр, передає кореспондент Укрінформу.

«Протягом найближчих кількох діб ми будемо спостерігати на заході та південному заході України накопичення опадів, а на початку червня над простором України відбуватиметься зміна повітряних мас. Холодне повітря поступово відступатиме, а в східному напрямку зміниться на тепліше, що надійде до нас із західної Європи. Тож найближчими днями температура (в Україні – ред.) поступово підвищиться», - сказала синоптикиня.

Вона повідомила, що вночі температура очікується на рівні до +8… +15 градусів, удень, залежно від хмарності, вона має бути на рівні від 18 до 23 градусів тепла (на півдні України – до +25 градусів).

Скляр заявила, що у найближчі три ночі найпрохолодніше буде в Карпатах, але надалі очікується тенденція до поступового підвищення температури повітря як удень, так і вночі.

За словами синоптикині, вітер рухатиметься переважно із південного сходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Скляр сказала, що у вівторок у полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме суха погода - лише на заході і південному заході України у зоні впливу атмосферного тиску пройдуть помірні дощі.

«На Закарпатті та Одещині - місцями значні дощі, але надалі тиск почне падати. Тож дощі поширяться у середу на правобережжя, а в четвер – на більшу частину території України. Окрім сходу, місцями короткочасні дощі та грози», - заявила Скляр.

Синоптикиня УкрГМЦ поінформувала, що у п’ятницю ще трохи потеплішає.

«Однак на заході утримається дощова погода. На решті територій - короткочасні дощі ймовірні лише місцями і здебільшого вдень», - поінформувала вона.

Як повідомлялося, у вівторок в Україні до +23° і переважно без опадів.