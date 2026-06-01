На Одещині російський дрон поцілив у пологове відділення, де було шість породіль

“У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка - при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали”, - йдеться в повідомленні.

Очільник регіону додав, що в результаті атаки у пологовому відділенні та адмінбудівлі лікарні пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

Як повідомляв Укрінформ, на Одещині в місті Білгород-Дністровський через російську дронову атаку вранці 1 червня зазнали руйнувань адміністративні будівлі та заклад охорони здоров’я.