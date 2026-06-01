На Закарпатті заарештували багатодітну матір за зйомки порно за участю малолітньої дочки
Про це повідомила у Фейсбуці Закарпатська облпрокуратура, передає Укрінформ.
"За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури безальтернативно взято під варту 32-річну матір, яка знімала порнографію з малолітньою дочкою та транслювала це на відповідних інтернет-платформах і стримінгових майданчиках" - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що жінка зареєструвала себе і дитину на сайті для відеостримів. Під час етерів, за даними прокуратури, фігурантка "роздягала 13-річну на той час доньку і змушувала її брати участь у непристойних діях", за це користувачі платформи платили їй гроші.
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, значну кількість банківських карток, автомобіль та понад ₴120 тисяч готівкою. У межах слідства буде встановлюватись походження грошей та окремо оцінюватиметься наявність ознак легалізації коштів, оскільки ні жінка, ні її співмешканець не працювали, заявили у прокуратурі.
Представники соцслужби вилучили з родини всіх дітей. Їх помістили до місцевої лікарні, де вони пройдуть повне медичне обстеження та працюватимуть із психологами.
Підозрюваній інкриміновано виготовлення, поширення та збут дитячої порнографії та сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 3 ст. 301-1 та ч. 4 ст. 153 КК України).
Як повідомлялося, у Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за інформацією слідства, змушував дітей до участі у виготовленні порнографії.
Фото ілюстративне: Нацполіція