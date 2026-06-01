Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, двоє поранених

У Дніпропетровській області внаслідок російських дронових атак, ударів артилерією та авіабомбою по чотирьох районах області зазнали поранень двоє людей.

Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

У Нікополі, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах Нікопольського району пошкоджені заклад освіти, дитячий садок, багатоквартирний будинок, приватні оселі й автівки.

У Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок. Постраждала 85-річна жінка, її доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

У Васильківській та Покровській громадах Синельниківського району поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Магдалинівській громаді Самарівського району пошкоджене агропідприємство.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпропетровській області станом на ранок 1 червня внаслідок російських ударів зазнали поранень четверо людей.