Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, двоє поранених
Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
У Нікополі, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах Нікопольського району пошкоджені заклад освіти, дитячий садок, багатоквартирний будинок, приватні оселі й автівки.
У Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок. Постраждала 85-річна жінка, її доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.
У Васильківській та Покровській громадах Синельниківського району поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
У Магдалинівській громаді Самарівського району пошкоджене агропідприємство.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпропетровській області станом на ранок 1 червня внаслідок російських ударів зазнали поранень четверо людей.