На Харківщині в результаті атаки російських дронів сталася пожежа на території підприємства

В результаті атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве на Харківщині.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС України в Телеграмі.

"Внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв", - йдеться у дописі.

Під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти атакували дронами Чернігів та область - пошкоджені будинки, важко поранений підліток.

