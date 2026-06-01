На Харківщині в результаті атаки російських дронів сталася пожежа на території підприємства
В результаті атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве на Харківщині.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС України в Телеграмі.
"Внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв", - йдеться у дописі.
Під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв Укрінформ, окупанти атакували дронами Чернігів та область - пошкоджені будинки, важко поранений підліток.