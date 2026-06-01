Територіальна громада на Кіровоградщині отримала понад 600 сонячних панелей із Чехії

Компаніївська територіальна громада Кіровоградської області отримала 625 сонячних панелей від чеської громадської організації.

Про це повідомляє Кіровоградська ОВА у Телеграмі, передає Укрінформ.

Як зазначається, Компаніївська територіальна громада отримала 625 сонячних панелей для створення власних сонячних електростанцій.

Отримані панелі планують встановити для безперебійного живлення укриттів, пунктів незламності, пунктів оповіщення про повітряну тривогу, закладів освіти та дитячої музичної школи. Це дасть змогу підтримувати функціонування соціально важливих об'єктів під час аварійних або планових відключень електроенергії.

Передачу обладнання реалізували за підтримки незалежної чеської громадської організації у межах міжнародного проєкту «Сонце для України». Ініціатива передбачає надання українським громадам сонячних панелей, які були виведені з експлуатації після модернізації електростанцій у Чехії, але залишаються повністю придатними для подальшого використання.

Завдяки створенню власних СЕС Компаніївська громада планує суттєво посилити локальну енергетичну стійкість та гарантувати автономну роботу ключових установ в умовах можливих перебоїв в енергосистемі.

Як повідомляв Укрінформ, у межах програми "Промінь надії" у січні - квітні 2026 року лікарні ввели в експлуатацію сонячні панелі загальною потужністю 590 кВт.