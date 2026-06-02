Ворог атакував Кам'янське на Дніпропетровщині, постраждали троє людей

Ворог атакував Кам'янське на Дніпропетровщині, внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Опіки отримала 72-річна жінка. Її ушпиталили. Лікарі оцінюють стан пацієнтки, як середньої тяжкості", - написав він.

Згодом Олександр Ганжа доповнив інформацію.

"Ще двом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Кам’янське. Це 49-річна жінка та 50-річний чоловік", - йдеться у дописі в Телеграмі.

Загалом у місті троє постраждалих. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Як повідомляв Укрінформ, у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу масованого удару балістикою та дронами.