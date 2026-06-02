У Дніпрі атакою росіян частково зруйнований двоповерховий будинок, загинула жінка, є постраждалі

У Дніпрі через атаку росіян горить частково зруйнований двоповерховий будинок, від отриманих ран померла жінка.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

"Через удар росіян по Дніпру частково зруйнований двоповерховий будинок. Там сталася пожежа", - йдеться у дописі.

Згодом Олександр Ганжа доповнив інформацію.

"Одна людина дістала поранень через ворожу атаку на Дніпро. Це 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Пізніше Олександр Ганжа повідомив, що від отриманих ран жінка загинула.

Згодом ОВА оновила інформацію про наслідки атаки.

"Ще двом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Кам’янське. Це 49-річна жінка та 50-річний чоловік. Загалом у місті троє постраждалих. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

