Ворог атакував два райони у Харкові, є постраждалі

Ворог атакував два райони у Харкові, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Телеграмі.

"Ворожі удари БпЛА зафіксовано в Основʼянському та Слобідському районах", - написав він.

"Внаслідок обстрілу Основʼянського району, є потерпілі - їхня кількість та стан уточнюються. На місці влучання в районі пожежа", - зазначив у своєму Телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці та ряді регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу комбінованої атаки.