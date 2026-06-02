На Закарпатті стартував проєкт «Карпатська зміна»

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Ужгороді зустріли групу дітей із Запоріжжя, які упродовж двох тижнів відпочиватимуть, оздоровлюватимуться, ментально відновлюватимуться у нашому краї. Загалом у межах першої зміни область приймає 242 дитини з Київщини, Донеччини та Запоріжжя віком від 9 до 12 років", - йдеться в повідомленні.

За словами Білецького, діти проживатимуть в Ужгороді, Хусті та Чинадієві. Програма проєкту, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським у співпраці з ОП та Українською асоціацією футболу, передбачає тренування з футболу, екскурсії визначними місцями Закарпаття, активний відпочинок.

"Прагнемо зробити все, щоб ці два тижні стали незабутнім стартом літніх канікул, періодом якісного відновлення – фізичного, емоційного, а головне — часом, коли можна на повну насолодитися безтурботним дитинством у безпечному і мальовничому Закарпатті", - зазначив начальник ОВА.

Як повідомлялося, 1 червня у Чернівцях на залізничному вокзалі зустріли перших 100 дітей військових із прифронтової Чернігівщини, які відпочиватимуть на Буковині в рамках проєкту "Карпатська зміна".