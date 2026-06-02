У Києві епідсезон грипу та ГРВІ минув із низькою інтенсивністю

"Не відмічалося перевищення порогового рівня захворюваності, яка була нижчою на 10,2% порівняно з попереднім епідсезоном. Циркулювали наступні віруси: грип А (не субтипований), грип А (H3) сезон, А(Н1) pdm09, аденовірус, бокавірус, парагрип, метапневмовірус, РС - вірус, риновірус, сезонний коронавірус ОС43 та SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливістю останнього епідемічного сезону став початок циркуляції вірусу грипу А.

У КМДА інформують, що на грип та ГРВІ у столиці перехворіли 329 233 особи, що становить 11,2% населення міста. Із них - 183 130 дітей до 17 років. До закладів охорони здоров’я міста госпіталізували 7 033 хворих на грип і ГРВІ, із них 4 638 - дітей.

Повідомляється, що на COVID-19 захворіла 1 821 людина, зокрема 193 дитини до 17 років. Серед них госпіталізували 512 осіб, зокрема 56 дітей.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували 67 дорослих.

За епідемічний сезон зареєстрували 53 летальні випадки: від ускладнень COVID-19 - 32, від ускладнень грипу - 21.

Як повідомлялося, в Україні з початку епідсезону 29 вересня 2025 року до його завершення 17 травня 2026 року на ГРВІ перехворіли 4 236 118 людей (з них - 2 390 625 дітей, 56,43% від загальної кількості).

