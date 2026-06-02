У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу масованого удару

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників та балістики.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Київську МВА в Телеграмі та актуальну мапу повітряних тривог.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у дописі.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 01:34 / Джерело: https://alerts.in.ua/

О 04:39 КМВА повідомила про відбій повітряної тривоги для Києва.

Небезпека тривала 3 години 7 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський попередив про можливість ворожого масованого удару.