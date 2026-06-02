У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу масованого удару
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників та балістики.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Київську МВА в Телеграмі та актуальну мапу повітряних тривог.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у дописі.
О 04:39 КМВА повідомила про відбій повітряної тривоги для Києва.
Небезпека тривала 3 години 7 хвилин.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський попередив про можливість ворожого масованого удару.