Зеленський: Можливий масований удар, росіяни його підготували

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський наголосив, що попередження розвідок щодо російських масованих ударів залишаються в силі.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

«Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», - сказав він.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав елементом психологічного тиску демонстрацію Росією готовності до обстрілів із подальшим перенесенням масованих ударів.



Раніше МЗС РФ рекомендувало іноземним громадянам залишити Київ та уникати військових і урядових об'єктів, погрожуючи завдавати «систематичних ударів» по українській столиці.

29 травня Президент Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги у зв'язку з підготовкою Росії до нового масованого удару по Україні.



