Буданов - про наступ із Білорусі: Маємо бути готовими до будь-чого

Щоб унеможливити наступ з території Білорусі, необхідно бути «сильними і готовими до будь-чого».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

«Ми маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді ні в кого дурні думки у голову лізти не будуть. Це перше, що я вам скажу. Чи потрібна нам допомога будь-кого, щоб унеможливити саму можливість будь-якої провокації? Це ніколи зайвим не буде», - сказав Буданов щодо можливості повторного наступу з боку Білорусі.

Він висловив сподівання, що вдасться зробити правильні кроки, «щоб унеможливити саму ідею повторного застосування і використання території Республіки Білорусь для збройної агресії проти України».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія активізувала контакти із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб переконати Білорусь долучитися до нових агресивних операцій.

Зеленський також заявив про посилення захисту кордону з півночі України через загрози з Брянської області РФ та Білорусі.

Поки ДПСУ не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю, однак загроза з цього напрямку залишається.

Фото: Закарпатська ОВА