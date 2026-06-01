Битва за Україну. День тисяча п’ятсот п’ятдесят дев’ятий

Після рекордного місяця українських атак, обсяги переробки нафти в РФ перебувають на найнижчому за останні 16 років рівні. Іран призупинив переговори зі США через удари Ізраїлю по Лівану

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот п’ятдесят дев’ятий день Великої війни: чим жили Україна та українці 1 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

Україна та Литва домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу (СПГ) через термінал у Клайпеді – Юлія Свириденко, Прем’єр-міністр України.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що будь-яка риторика Кремля про те, що Литва чи інша країна Балтії могли дати Україні дозвіл на використання свого повітряного простору для атак безпілотників, є пропагандою – Укрінформ.

Перший віцепрем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на Бакинському енергетичному форумі, де розповів про досвід України з протидії енергетичному терору – Телеграм Шмигаля.

Міністри ЄС обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня, але рішення ще не прийматимуть – Європейська правда.

У Румунії підтвердили, що у житловий будинок у місті Галац влучив російський дрон «Герань-2» – The Insider.

ЦИТАТИ

Гітанас Науседа, президент Литви: «Спочатку необхідно зупинити Росію. Її потрібно стримувати, а не підлабузнюватися перед нею. Повторні заклики до взаємодії з Москвою не відображають потреб Європи у сфері безпеки».

Інга Ругінене, прем’єр-міністр Литви: «Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Цей процес затягнувся надто довго. Тому ми повинні зробити все, щоб його пришвидшити».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

Від початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку – Генштаб (станом на 16:00).

Волгоградський НПЗ, який належить компанії «Лукойл», зупинив переробку нафти після атаки українських дронів 29 травня, яка спричинила пожежу та пошкодження – Reuters.

Президент Зеленський провів Ставку. Під час засідання проаналізували виконання рішень щодо посилення військових на передовій – Телеграм глави держави.

У травні на фронті сталося 7 008 бойових зіткнень, російські війська застосували проти Сил оборони України 7 500 керованих авіаційних бомб – Міноборони.

Сили оборони звільнили від російських загарбників Новоплатонівку Харківської області та спростували заяви росіян про нібито захоплення цього селища – 115 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ.

Армія РФ протягом травня окупувала 14 квадратних кілометрів української території. Це найнижчий показник просування росіян за останні три роки – DeepStatе.

Російські дрони-камікадзе наразі є головною загрозою для Одещини – Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ.

Дроновий контроль трас у Криму буде більше проблемою для цивільних росіян, ніж для військових, які й надалі будуть возити свої вантажі цими шляхами, незважаючи на втрати – Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Росіяни будуть вимушені перевозити військову техніку та пальне Керченським мостом.

Сили ППО знешкодили 228 із 265 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну – Повітряні сили.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Втрати. Воєнні злочини

Наслідки ворожих атак

- В Одесі постраждали 7 людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівля та інфраструктура;

- На Чернігівщині постраждали восьмеро цивільних, серед них – троє дітей, пошкоджено приватний будинок та цивільну інфраструктуру;

- На Одещині постраждали шестеро людей, пошкоджена житлова та промислова інфраструктура.

На Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинув поліцейський, ще троє людей поранені – обласна поліція.

У Дружківці Донецької області росіяни скинули три авіабомби на багатоповерхівки, поранені п’ятеро людей, пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків – Донецька облпрокуратура.

Росіяни прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі, пошкоджено будівлю закладу – Артем Семеніхін, мер міста.

У Білгород-Дністровському Одеської області російський дрон поцілив у пологове відділення, де було шість породіль з немовлятами, пошкоджено фасад будівлі – Олег Кіпер, голова Одеської ОВА.

У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 3578 будинків, із 71 найбільш пошкодженого будинку місто вже відновило 30 – Віталій Кличко, київський міський голова.

Енергетика

Через російські атаки знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Житомирській областях – Укренерго.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Президент Зеленський відзначив державними нагородами співробітників СБУ, задіяних у спецоперації «Павутина», перша річниця якої припадає на 1 червня. – Фейсбук глави держави.

Уряд збільшив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків – Юлія Свириденко, прем’єр-міністр.

ЦВК

- визнала Миколу Давидюка обраним народним депутатом України, у парламенті він замінить Володимира Цабаля;

- визнала Андрія Левуса обраним народним депутатом від «Європейської солідарності» після відмови Дениса П’ятигорця від депутатського мандата.

В Ужгороді розпочав роботу новий представник МЗС України – Іштван Балог – Мирослав Білецький, начальник Закарпатської ОВА.

Працівники НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинськом у зловживанні владою – НАБУ.

***

У І кварталі 2026 року АТ «Укрзалізниця» зазнало близько 7,9 млрд грн збитку через постійні ворожі обстріли, скорочення обсягів перевезень та подорожчання палива й електроенергії – пресслужба компанії.

Українці інвестували в державні цінні папери рекордні ₴148,5 мільярда – Мінфін.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Президент Дональд Трамп заявив, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників – Reuters.

Іранський режим заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані– Bloomberg.

У МЗС Ірану заявили, що припинення вогню в Лівані залишається ключовою умовою для мирної угоди Тегерану зі США – Тhe Times of Israel.

Американські військові завдали ударів по іранських радарах та командних пунктах управління дронами у відповідь на збиття Іраном американського безпілотника MQ-1, який діяв над міжнародними водами – Центральне командування США (CENTCOM).

Від початку війни наприкінці лютого іранські військові пошкодили щонайменше 20 військових об’єктів США на Близькому Сході – BBC.

***

В ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на нових заявників-чоловіків призовного віку – Euractiv.

Скорочення фінансування з боку США торкнеться приблизно половини проєктів, спрямованих на забезпечення відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні – Reuters.

У Любліні з ратуші прибрали прапор України після того, як підрозділ ССО назвали на честь Героїв УПА – TVP World. Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування «Героїв УПА» – RMF24.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що дискусії про те, хто представлятиме Європу на можливих мирних переговорах України з РФ, не враховують європейських безпекових потреб – LRT.

У Норвегії почали думати про вступ до ЄС через «божевільний світ, створений Трампом» – FT.

Через рік після перемоги на виборах діяльність президента Польщі Кароля Навроцького негативно оцінюють 50,1% громадян – PAP.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок відмовився піти у відставку після вимоги прем'єр-міністра Петера Мадяра – DailyNewsHungary. В Угорщині планують внести поправки до конституції, щоб усунути з посади президента країни, оскільки новий уряд прагне відсторонити від влади усіх, пов’язаних із режимом Віктора Орбана – Bloomberg.

Міжнародний кримінальний суд привітав рішення Угорщини відкликати повідомлення про вихід із Римського статуту та залишитися державою-учасницею суду – пресслужба МКС.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі ВМС затримали в Атлантиці підсанкційний танкер Tagor, що йшов із Росії – соцмережа Х Макрона. Французькі ВМС ескортують затриманий танкер Tagor до якірної стоянки для подальших перевірок – Le Monde.

Військові Великої Британії допомогли ВМС Франції перехопити підсанкційний нафтовий танкер Tagor тіньового флоту РФ в Атлантичному океані – Sky News.

Данська верф Fayard продовжує обслуговувати СПГ-танкери льодового класу, які відіграють важливе сполучне значення для експорту з російського газового комплексу «Ямал», попри опір з боку уряду Данії та майбутню заборону ЄС на надання морських послуг суднам, пов’язаним з Росією – FT.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що референдум у Вірменії про вибір між ЄС та Євразійським економічним союзом не на часі – Armenpress.

Китай розкритикував рішення Японії направити військових до місії НАТО з допомоги Україні – Лінь Цзянь, речник МЗС КНР.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі в Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном терористичного угруповання «Хезболла» – Reuters.

ВОРОГ

Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив двох полонених бійців «Азову» – 30-річного Дмитра Кищенка та 32-річного Всеволода Широких – до 19 та 20 років колонії відповідно – Медіазона.

Понад половина танкерів російського тіньового флоту може перебувати в небезпечному технічному стані та створювати ризик масштабного розливу нафти – Financial Times.

Російський уряд запровадив заборону на експорт авіаційного гасу, оскільки дефіцит пального загострюється. Нове рішення продовжило попереднє обмеження на продаж бензину за кордон – TMT.

Росія ризикує опинитися у нафтовій кризі після рекордного місяця українських атак. Обсяги переробки нафти перебувають на найнижчому за останні 16 років рівні – Bloomberg.

Прессекретар Кремля Пєсков назвав незаконним затримання Францією підсанкційного російського танкера, що начебто межує з «піратством» – росЗМІ.

Підготувала Тетяна Тиндик, Київ

Перше фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада