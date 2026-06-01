У ЄС українським чоловікам призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті - ЗМІ

В ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на нових заявників-чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.

Ця пропозиція з’явилася під час обговорень щодо майбутнього Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), яка дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі без проходження національних систем надання притулку. Програма, яка була запущена після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року після продовження, про яке було домовлено минулого року.

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомився Euractiv, серед варіантів, що обговорюються, є продовження тимчасового захисту з одночасним звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які виїхали з України на незаконних підставах.

Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які прагнуть отримати статус тимчасового захисту.

Минулого року Європейська комісія закликала столиці країн-членів підготуватися до можливого поступового припинення програми. У 2024 році вона ухвалила рекомендації щодо «скоординованого переходу» до більш стабільних правових статусів, але прогрес у цьому напрямку поки що є нерівномірним.

У документі зазначається, що уряди деяких країн висловили занепокоєння тим, що «все більшу частку серед нещодавно прибулих становлять чоловіки призовного віку», причому кілька країн стверджують, що механізм слід переглянути «також в інтересах України» — як для підтримки опору країни проти Росії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відбудови.

Майбутнє цієї системи буде обговорюватися міністрами з питань міграції на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ цього тижня, де від них очікується надання політичних рекомендацій щодо подальших кроків. Будь-яке майбутнє продовження або перегляд повинні бути запропоновані Європейською комісією.

Наразі ЄК утрималася від відповіді на запитання, чи буде вона офіційно пропонувати чергове продовження. На запитання з цього приводу речник ЄК повідомив Euractiv, що дискусії з національними урядами з цього питання тривають.

Станом на березень 2026 року 4,33 млн українців мали статус тимчасового захисту в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина (1,27 млн), Польща (961 405) та Чехія (379 820). Вони становили понад 98% усіх осіб, які отримали цей статус. Серед них 43,3% — жінки, 30,1% — діти та 26,6% — дорослі чоловіки.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства закордонних справ України, за кордоном наразі вимушено перебувають близько 8 мільйонів українців.

