У Південній Кореї стався вибух на заводі Hanwha Aerospace, є загиблі

За даними пожежної служби, приблизно о 10:59 ранку надійшло близько 30 повідомлень від абонентів про гучний вибух та дим на місці пожежі.

Пожежна служба направила на об'єкт 44 одиниці техніки та близько 100 пожежників.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен був проінформований про інцидент та наказав провести ретельне розслідування його причин, а також вжити заходів для запобігання повторенню таких випадків, повідомив речник президента.

Президент також доручив посадовцям «мобілізувати усі доступні ресурси» для рятувальних операцій та реагування.

Поліція та пожежна служба підозрюють, що причиною вибуху міг стати легкозаймистий ракетний газ.

На заводі в Теджоні вже були смертельних вибухів, пов'язані з ракетним паливом, у 2018 та 2019 роках.

Фото: @KOREANOWyna, кадр відеозапису