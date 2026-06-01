Нетаньягу віддав наказ про подальше просування ізраїльських військ у Лівані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі в Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".

Про це сам Нетаньягу заявив у неділю, попри домовленості щодо припинення вогню, яких досягли понад шість тижнів тому.

Бойові дії в Лівані стали найбільш масштабним моментом війни в Ірані, витіснивши понад 1,2 мільйона ліванців через ізраїльські удари та накази про евакуацію з 2 березня, коли Хезболла почала атаки ракетами та безпілотниками на Ізраїль задля підтримки свого союзника Ірану.

За даними уряду Лівану, внаслідок вторгнення загинули понад 3370 людей. Ізраїль заявляє, що за той же період загинули 24 його солдати й четверо цивільних осіб. Десятки тисяч ізраїльтян на півночі країни також були переміщені через атаки Хезболли.

В останньому наступі ізраїльські війська захопили 900-річний замок Бофорт і стратегічний хребет на півдні Лівану, повідомили військові, через день після однієї з найпотужніших повітряних атак Хезболли в напрямку північного Ізраїлю з моменту квітневого припинення вогню, що призвело до закриття шкіл і обмежень зібрань.

"Я доручив (військовим - ред.) розширити свій наземний маневр у Лівані", - сказав Нетаньягу.

Посилаючись на ескалацію насильства в Лівані, Франція закликала до екстреного засідання Ради Безпеки ООН у понеділок, йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни.

