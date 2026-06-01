США завдали ударів по іранських радарах та командних пунктах управління дронами

"Центральне командування США (CENTCOM) цими вихідними завдало ударів оборонного характеру по іранських радарах та пунктах командування та управління безпілотниками в Горуку та на острові Кешм", - йдеться у дописі.

Приводом для цих дій стало збиття Іраном американського безпілотника MQ-1, який діяв над міжнародними водами.

"Американські винищувачі швидко відреагували, знищивши іранські засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління та два безпілотники, що становили загрозу для суден, які проходили через регіональні води" - повідомили військові.

Жоден американський військовослужбовець не постраждав під час операції.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп наголошує на необхідності відмови Тегерана від ядерної зброї, розблокування Ормузької протоки та знищення збагачених ядерних матеріалів під контролем США та МАГАТЕ.

