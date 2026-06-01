У двох великих містах Бразилії спостерігають за хворими, в яких виявили схожі на вірус Ебола симптоми

У Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро органи охорони здоров'я спостерігають за двома пацієнтами на предмет можливої інфекції лихоманки Ебола.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на бразильські урядові організації, передає Укрінформ.

Один з тих, хто перебуває під наглядом медиків - 37-річний чоловік з ДР Конго, де був зосереджений спалах. У нього виявлені "такі симптоми, як лихоманка та інші, що відповідають визначенню Еболи", йдеться в заяві уряду штату Сан-Паулу в суботу.

Хоча початкові тести не виявили вірус Ебола у цього пацієнта, він контролюється та ізольований як запобіжний захід у спеціалізованому інфекційному закладі, йдеться в заяві.

Департамент охорони здоров'я в штаті Ріо-де-Жанейро тим часом повідомив, що активував протоколи безпеки після того, як чоловік з Уганди показав "вірусні симптоми, такі як кашель, озноб і діарея". Міський уряд Ріо заявив в електронному листі AFP, що пацієнт отримав позитивний результат на малярію в суботу ввечері, і "випадок залишається під контролем".

Своєю чергою, влада Сан-Паулу заявила, що, незважаючи на всі підозри, лікарська "технічна оцінка вказує на те, що ризик зараження хворобою в Бразилії та Південній Америці залишається дуже низьким".

Як повідомляв Укрінформ, благодійна організація "Лікарі без кордонів" заявила, що швидкість поширення лихоманки Ебола "викликає глибоку тривогу".

