У двох великих містах Бразилії спостерігають за хворими, в яких виявили схожі на вірус Ебола симптоми
Про це повідомляє CBS News з посиланням на бразильські урядові організації, передає Укрінформ.
За словами офіційних осіб, бразильські органи охорони здоров'я спостерігають за двома пацієнтами на предмет можливої інфекції Ебола в Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, що викликає ще більше занепокоєння щодо розповсюдження смертельного вірусу з Центральної Африки за кордоном.
Один з тих, хто перебуває під наглядом медиків - 37-річний чоловік з ДР Конго, де був зосереджений спалах. У нього виявлені "такі симптоми, як лихоманка та інші, що відповідають визначенню Еболи", йдеться в заяві уряду штату Сан-Паулу в суботу.
Хоча початкові тести не виявили вірус Ебола у цього пацієнта, він контролюється та ізольований як запобіжний захід у спеціалізованому інфекційному закладі, йдеться в заяві.
Департамент охорони здоров'я в штаті Ріо-де-Жанейро тим часом повідомив, що активував протоколи безпеки після того, як чоловік з Уганди показав "вірусні симптоми, такі як кашель, озноб і діарея". Міський уряд Ріо заявив в електронному листі AFP, що пацієнт отримав позитивний результат на малярію в суботу ввечері, і "випадок залишається під контролем".
Своєю чергою, влада Сан-Паулу заявила, що, незважаючи на всі підозри, лікарська "технічна оцінка вказує на те, що ризик зараження хворобою в Бразилії та Південній Америці залишається дуже низьким".
Як повідомляв Укрінформ, благодійна організація "Лікарі без кордонів" заявила, що швидкість поширення лихоманки Ебола "викликає глибоку тривогу".
