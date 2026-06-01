У Фінляндії проведуть щомісячну перевірку систем громадського оповіщення

Згідно з пресрелізом міністерства внутрішніх справ, фінська влада проведе планове щомісячне випробування сирен громадського попередження країни о 12:00 у понеділок, 1 червня.

Сирени у Фінляндії зазвичай перевіряються у перший понеділок кожного місяця, окрім днів відзначення державних свят.

У своїй заяві міністерство внутрішніх справ зазначило, що важливо, щоб громадськість розпізнавала різницю між тестовим сигналом та реальним сигналом громадського попередження.

Зокрема, тестовий сигнал є безперервним звуком тривалістю сім секунд, під час якого людям не потрібно робити жодних дій.

Натомість сигнал громадського оповіщення – це звук, який почергово посилюється та стихає протягом однієї хвилини. Почувши його, людям рекомендують негайно зайти до приміщення та виконувати подальші вказівки влади.

Відбій загрози оголошується безперервним однохвилинним гудком.

«Влада подає сигнал громадського попередження, щоб попередити людей на вулиці про дим, газ чи іншу небезпеку. Сирени громадського попередження також можуть використовуватися для попередження людей про загрози від дронів, якщо рятувальні служби так вирішать», – йдеться у пресрелізі міністерства.

У МВС Фінляндії також додали, що ці сирени є лише частиною національної багатокомпонентної системи екстреного сповіщення, яка, зокрема, передбачає розсилку попереджень через мобільний застосунок 112 Suomi.

Фото: Petri Aaltonen / Yle