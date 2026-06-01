В Естонії 67% громадян виступають за подальшу підтримку України

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

"За продовження підтримки України у війні виступають 67% мешканців Естонії. Цей показник лишається на рівні минулого року", - йдеться у повідомленні.

Продовження підтримки України схвалюють 80% етнічних естонців та 41% представників "інших національностей".

Понад дві третини опитаних вважають, що Естонії слід витрачати на оборону стільки ж, як зараз, або навіть більше. 71% жителів Естонії вірять, що членство в НАТО запобігає можливому воєнному конфлікту для їх країни.

Також опитування засвідчило, що 62% громадян готові стати на захист країни у межах своїх вмінь та можливостей. 81% респондентів вважають, що Естонія має у будь-якому разі чинити опір агресору, якщо вона зазнає нападу.

Читайте також: Україна й Естонія посилюють співпрацю у захисті критичної інфраструктури

Дослідження "Громадська думка про державну оборону" провела фірма Kantar Emor на замовлення міністерства оборони Естонії.

В опитуванні, що відбулося у березні 2026 року, взяли участь 1372 мешканців Естонії віком від 15 до 74 років. Опитування проводилося онлайн та телефоном.

Як повідомляв Укрінформ, на південному сході Естонії, на трьох ділянках сухопутного кордону між Латвією та РФ, встановили перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу дронів.