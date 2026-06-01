Франція затримала в Атлантиці підсанкційний танкер, що йшов із Росії - Макрон

Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Вчора вранці Національний флот Франції затримав ще один нафтовий танкер, що перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії, - Tagor. Наша рішучість залишається постійною і повною», - написав Макрон.

За його словами, операцію провели в Атлантиці, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і «в суворій відповідності до морського права».

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

«Неприйнятно, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», - наголосив президент.

Макрон також зазначив, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху.

За даними санкційних реєстрів, танкер Tagor має номер IMO 9282481. Судно перебуває під санкціями США з липня 2025 року, ЄС - з жовтня 2025 року, а також Великої Британії - з лютого поточного року.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз нині розглядає низку обмежувальних заходів, які він може внести у новий 21-й пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження проти ще близько 20 танкерів тіньового флоту, які Москва використовує для транспортування свого «чорного золота».

Фото: vesselfinder.com / Hans Fairhurst