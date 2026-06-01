Прем’єр Іспанії вирішив залишатись на посаді попри корупційні скандали

Виступаючи на молодіжному конгресі Соціалістичної партії, Санчес захищав здобутки свого уряду на своєму першому великому партійному мітингу після історичної поразки соціалістів на виборах в регіоні Андалусія.

«Соціалізм може спотикатися, але ми ніколи не здаємося в боротьбі», – сказав він натовпу прихильників, додавши, що продовжуватиме керувати до 2027 року.

Іспанський лідер наполягав, що виборцям потрібно більше часу, щоб відчути вплив соціальної та економічної політики правлячої коаліції, відкидаючи заклики до позачергових виборів на тлі судових розслідувань, що чинять тиск на його уряд.

Партія Педро Санчеса (PSOE) зазнала низки корупційних скандалів, серед яких різні розслідування щодо ключових союзників та членів його родини.

Нещодавно іншого провідного політика Соціалістичної партії, колишнього прем’єра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, запідозрили у зловживанні впливом та пов'язаних з цим злочинах.

Як повідомляв Укрінформ, іспанські правоохоронці висунули звинувачення у корупції дружині прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегоньї Гомес після дворічного кримінального розслідування.

