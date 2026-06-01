Сили оборони «зачистили» від росіян Новоплатонівку на Харківщині

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали, як звільнили від російських загарбників Новоплатонівку Харківської області та спростували заяви росіян про нібито його захоплення цього селища.

Як передає Укрінформ, відповідне відео бригада опублікувала у Фейсбуці.

"Робота 115 ОМБр: технологічна зачистка Новоплатонівки", - ідеться у дописі.

Як підкреслили військові, "російські фейки про "взяття" селища знову розбилися об реальність та новітні технології".

Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115-ї ОМБр вирушила на завдання, попередньо протестувавши бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні.

Військові поінформували, що "зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. НРК забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання".

"Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України", - заявили у 115-й ОМБр.

