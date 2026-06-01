Сили оборони «зачистили» від росіян Новоплатонівку на Харківщині
Як передає Укрінформ, відповідне відео бригада опублікувала у Фейсбуці.
"Робота 115 ОМБр: технологічна зачистка Новоплатонівки", - ідеться у дописі.
Як підкреслили військові, "російські фейки про "взяття" селища знову розбилися об реальність та новітні технології".
Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115-ї ОМБр вирушила на завдання, попередньо протестувавши бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні.
Військові поінформували, що "зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. НРК забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання".
"Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України", - заявили у 115-й ОМБр.
Як повідомляв Укрінформ, у ЗСУ спростували інформацію про нібито взяття російськими військами села Рясне Сумської області.