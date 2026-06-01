Росіяни можуть використати тему ЗАЕС для виправдання нового масованого удару по Україні - ISW

Кремль використовує тему ударів по ЗАЕС, щоб виправдати ескалацію та посилення далекобійних ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті ISW, передає Укрінформ.

Аналітики зазначають, що 30 та 31 травня окупаційна адміністрація ЗАЕС заявила про два удари нібито з боку України по станції. Стверджувалося, що 30 травня постраждав машинний зал шостого енергоблока, 31 травня - транспортний цех.

Водночас у МЗС України та Силах оборони Півдня такі звинувачення спростували, наголосивши, що це спроба відвернути увагу від незаконної окупації станції РФ.

У МЗС України підкреслили, що РФ посилює такі звинувачення перед кожним засіданням Міжнародного агентства з атомної енергії. Тим часом МАГАТЕ 31 травня повідомило, що його представники на ЗАЕС зафіксували пошкодження машинного залу, що відповідає наслідкам удару безпілотника. При цьому в агентстві не уточнили, йдеться про український чи російський дрон.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв використав заяви про нібито український удар, щоб пригрозити ескалацією. Він заявив, що РФ завдасть "симетричних" ударів по атомних електростанціях в Україні або країнах НАТО, якщо атаки призведуть до руйнувань на ЗАЕС.

В ISW наголошують, що російська армія під час війни неодноразово погрожувала та створювала небезпеку для українських атомних станцій. РФ також мілітаризувала ЗАЕС, розміщуючи військову техніку поряд з ядерними реакторами і військових на станції та навколо неї, запускаючи безпілотники з території ЗАЕС.

"Російські чиновники часто висувають необґрунтовані звинувачення в українських ударах по ЗАЕС та інших цивільних цілях, щоб виправдати ескалацію бойових дій та посилення далекобійних ударів по Україні", - вважають в ISW.

На думку аналітиків, росіяни можуть використовувати це для виправдання нового масованого далекобійного удару по Україні найближчим часом, про загрозу якого Президент Володимир Зеленський попереджав 29 та 30 травня.

