Дроновий контроль трас у Криму буде більше проблемою для цивільних росіян, ніж для військових - ВМС

Дроновий контроль з боку українських військових трас на території тимчасово окупованого Криму буде більше проблемою для пересічних росіян, ніж для військових, які і надалі будуть возити свої вантажі цими шляхами, незважаючи на втрати.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук поінформував у телеефірі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, зараз росіяни покладають основне логістичне навантаження фактично на так званий «сухопутний коридор», у якого є великий мінус – близькість відносно інших логістичних шляхів до лінії бойового зіткнення.

«Відповідно, в якийсь момент їх мали там почати діставати та нарешті цей момент настав. І для росіян це буде проблемою, але здебільшого це буде проблемою для пересічних росіян, для нелегальних туристів, які в український Крим збираються або безпосередньо для тих, хто знаходиться у Криму постійно, бо така логістика уразлива», - пояснив Плетенчук.

Речник ВМС висловив впевненість, що у той самий момент російські військові і далі будуть возити (свої вантажі – ред.), незважаючи на втрати, що для росіян теж є нормальною практикою.

«Вони просто в якийсь момент мають зрозуміти, що відсоток недоїхавших бензовозів вищий, ніж ті, що дісталися. Тоді вони вже почнуть відчувати (наслідки цих дій – ред.). Але звичайні мешканці Криму - і незвичайні, які туди «понаїхали», як кажуть на Росії, вже відчувають проблеми і навіть публікують це в мережі, що в принципі, на території РФ доволі ризиковано», - заявив він.

Відповідаючи на питання, чи намагаються росіяни активізувати свою ППО у зв’язку з цим і розблокувати суходільний коридор поставок, Плетенчук зазначив, що потрібен доволі великий проміжок часу, щоб відреагувати на нові загрози і виклики.

«Так воно працювало завжди. Це реалії будь-якої війни. І коли ви знаходите таку відмичку, якою можна відкрити якісь можливості, ваш ворог деякий час має витратити на те, щоб якось це нівелювати. А таку загрозу, яку створили ми для росіян, зокрема, і на цьому логістичному сполученні до Джанкою, нівелювати буде доволі складно», - поінформував речник.

Він пояснив, що цей інструмент доволі широкий і доволі мобільний тощо.

«Тому перед ними зараз стоїть серйозний виклик, і я не впевнений, що вони протягом принаймні цього літа зможуть якось дійсно суттєво на це вплинути», - сказав Плетенчук.

Як повідомляв Укрінформ, капітан 2-го рангу, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко заявив, що українські морські дрони та удари по Чорноморському флоту РФ фактично змінюють уявлення світу про сучасну війну на морі, і що після операцій України великі військові флоти вже не можуть почуватися недоторканними навіть на власних базах.

