Міноборони: Внесків у PURL достатньо для продовження постачання Україні зброї зі США

Обсяг внесків країн-партнерів у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Наразі допомога продовжує надходити.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі Міноборони.

«Об'єм внесків у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США, допомога продовжує надходити. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються», - повідомили в пресслужбі.

PURL — це механізм, у межах якого країни-члени НАТО та країни-партнери вносять кошти для закупівлі обладнання американського виробництва через НАТО та передачі його Україні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня Японія виділила 14 658 000 доларів США (приблизно 2,2 млрд єн) на реалізацію ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL).

Фото: МОУ