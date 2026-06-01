Росіяни проводять заміну наступального угруповання на півдні, влітку їхня активність зростатиме - Волошин

Російські окупаційні війська наразі проводять заміну наступального угруповання на півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку, що може свідчити про зростання там активності ворога у літній період.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Зараз ворог намагається якнайшвидше провести заміну свого наступального угруповання, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Це наступальне угруповання російської п'ятої армії. Воно складатиме: 57 окрема мотострілецька бригада, 60 окрема мотострілецька бригада та 55 дивізія морської піхоти. І це угрупування діятиме протягом червня 2026 року», - зазначив речник.

За його словами, командування РФ поставило перед цими підрозділами нові завдання, спрямовані на прорив углиб української оборони.

«Їм поставлені нові завдання, і ці завдання окреслені в глибині оборони Сил оборони України. Захопити, наприклад, певні рубежі, які є в глибині оборони. Тобто, все це свідчить про те, що активність ворога влітку продовжуватиметься. І судячи з того, що зараз вкидають нові підрозділи, нові угрупування, ця активність його зростатиме», - сказав Волошин.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні ворог провалив дедлайн до кінця травня захопити Тернувате і Косівцеве.