На півдні ворог провалив дедлайн до кінця травня захопити Тернувате і Косівцеве - Волошин

«Ворог уже кілька днів поспіль збільшує свою бойову активність на півдні, і в першу чергу це стосується бойових зіткнень, яких щодня на два, на три, на п'ять більше. За минулу добу зафіксовано 56 бойових зіткнень. Упродовж останніх чотирьох днів фіксується вже більше 50 бойових зіткнень на добу», - сказав Волошин.

За словами речника, командування росіян ставило завдання до кінця травня захопити кілька населених пунктів, серед яких Гуляйпільське, Залізничне, а також підійти до Верхньої Терси, однак цього не вдалося досягти. Попри нездатність росіян виконати поставлені завдання, наразі зростає кількість ворожих атак. Активно ворог діє на південний захід і на північ від Гуляйполя, зазначив Волошин.

Зокрема, населений пункт Воздвижівка перебуває під постійними ворожими атаками, яких за добу налічується більше десяти. Також противник активно атакує в районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське. Активний ворог і поблизу Залізничного.

«Не менше активний ворог на північ від Гуляйполя, де розташовані такі населені пункти, як Добропілля, Варварівка, Прилуки. Тут противник рветься в напрямку Тернуватого і в напрямку Косівцева, де також має певні дедлайни від командування, і до кінця місяця ці населені пункти мали перейти під його контроль», - пояснив речник.

Також, за його словами, ворог поступово відновлює штурмову активність у районі островів на Придніпровському напрямку.

«За минулу добу противник намагався штурмувати наші позиції біля Антонівських мостів, завдавав вогневого ураження по наших позиціях біля залізничного і автомобільного Антонівських мостів. Також за останні кілька днів противник намагався висадитись на острови Білогрудий, Нестрига, Великий Вільковий. Тобто він постійно проявляє активність, намагається здійснювати логістичні заходи, перегрупування своїх сил і засобів, ротації», - зазначив речник.

Волошин підкреслив, що Сили оборони завдають ударів по спробах пересування ворога, перерізають логістичні шляхи.

Речник поінформував також, що на Придніпровському напрямку зросла кількість ударів дронами до 650-700 на добу. Із них третина - удари «Ланцетами» та «Молніями». Крім того, за декілька останніх днів ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів позицій Сил оборони.

«Якщо ще тиждень тому мова йшла про 250-270 обстрілів, то за минулу добу зафіксовано 455 обстрілів із використанням 2000 боєприпасів. Ще тиждень тому йшлося про 1200-1300 боєприпасів», - сказав він.

Не зменшується і кількість авіаційних ударів. Так, за минулу добу противник завдав 24 авіаційних удари, застосувавши понад 80 КАБів. Як розповів Волошин, ворог перейшов до тактики масованих ударів по одному-двох населених пунктах, розташованих неподалік українських позиції.

За інформацією Волошина, за минулу добу ворог втратив 180 військовослужбовців та 56 одиниць озброєння і військової техніки.

«Втрати на такому рівні тримаються вже близько місяця», - зазначив речник.

Також він поінформував, що у травні на Південному напрямку російські окупаційні війська здійснили на 9% більше штурмів та завдали на 7% більше ударів по позиціях Сил оборони, ніж попереднього місяця.

«Якщо підбивати підсумки за травень, то ворог завдав по населених пунктах півдня 3126 ударів "шахедами", 58 ракетних ударів, 2418 ударів КАБами - це на 7% більше, ніж у квітні. Крім того, ворог здійснив 1050 штурмів, що на 9% більше, ніж у квітні цього року», - поінформував Волошин.

За його словами, на Придніпровському напрямку за місяць зафіксовано 55 штурмів ворога, а на трьох запорізьких - Оріхівському, Гуляйпільському і Олександрівському - майже 1000 штурмів. За минулий місяць ворог застосував на півдні майже 56 тисяч дронів-камікадзе.

«Втрати противника за минулий місяць становили 4546 чоловік особового складу і 2150 одиниць озброєння і бойової техніки», - зазначив речник.

Як повідомляв Укрінформ, на фронті минулої доби, 31 травня, були зафіксовані 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

