Росіяни будуть вимушені перевозити військову техніку та пальне Керченським мостом - Плетенчук

Укрінформ
Росіяни можуть підключити Керченський міст для перевезень військових вантажів після того, як у них будуть вичерпні резерви військової техніки та закінчаться запаси пального для заправок.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук поінформував у телеефірі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, ми з вами побачимо цей момент, що в якийсь період, коли їх дійсно вже притисне, вони, мабуть, будуть вимушені все ж таки почати возити мостом (Керченським - ред.) небезпечні вантажі. Там є обмеження, і доволі серйозні, і щодо паливно-мастильних вантажів, і до перевезень залізницею, як з безпекової точки зору, так і з точки зору тих пошкоджень, який так званий Кримський міст отримав раніше», - сказав Плетенчук.

На його думку, коли росіянам дійсно вже не буде чим заправляти (свою техніку – ред.), коли буде вичерпано резерви військової техніки, то вони будуть вимушені й цю логістику теж підключити.

«Тим більше поромні перевезення наразі для них вчергове унеможливлені за рахунок пошкоджень або знищень залізничних поромів. Звичайні пороми таких обсягів вантажів не можуть забезпечити, а залізничні зараз не працюють», - повідомив речник.

Відповідаючи на питання щодо інформації про те, що росіяни перекидають операторів БпЛА та РЕБ з передової на сході для захисту траси Крим-Ростов і про те, чи фіксують українські військові такі перекидання та як це може вплинути на фронт, він зазначив, що ця траса стосується не лише забезпечення Криму і того угруповання, яке там перебуває – тут мова йде і про забезпечення угрупувань на півдні (тобто це окуповані Херсонщина, Запоріжжя).

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня ВМС України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.

