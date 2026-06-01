Росія збільшила оборонне замовлення на різні типи «Шахедів»: у ГУР назвали цифри

У Росії цього року оборонне замовлення на різні типи «Шахедів» становить понад 100 тисяч одиниць.

Про це повідомив під час виступу на міжнародному форумі «Архітектура безпеки» заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

За його словами, не потрібно недооцінювати росіян, оскільки вони зберегли потужний оборонно-промисловий комплекс і здатні швидко нарощувати виробництво.

«У 2024 році оборонзамовлення РФ на дрони типу «Шахед» складали близько 12 тис. Оборонне замовлення на 2026 рік - «Гербери», «Герань» й інші типи «Шахедів» уже становлять понад 100 тис. одиниць на рік. Це яскравий приклад, як оборонний комплекс Росії може нарощувати», - зазначив він.

Також, за словами Скібіцького, необхідно врахувати, що росіяни за час повномасштабного вторгнення змогли налагодити обходження міжнародних санкцій, а у їхній високоточній зброї містяться елементи виробництва американських і європейських компаній.

Крім того, російська система управління має цілу систему покарань за невиконання планових зобов’язань із виробництва озброєння, додав заступник начальника ГУР.

Разом з тим він наголосив, що Сили оборони України порушують і навіть зупиняють виробництво окремих типів озброєння і хімічних елементів, коли завдають ударів по російському ОПК.

Як повідомляв Укрінформ, РФ почала виробляти реактивні «Шахеди», однак Україна вже має перехоплювачі для російських реактивних безпілотників «Герань-3», «Герань-4» та «Герань-5».