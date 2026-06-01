Покровський напрямок - найгарячіший, від початку доби на фронті росіяни атакували 62 рази

Російська армія від початку доби 62 рази атакувала позиції захисників України. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 понеділка, 1 червня, передає Укрінформ.

Росіяни завдавали авіаційних ударів по Вільній Слободі, Червоному Пахарю, Кореньку та Вікторовому Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення, один бій триває. Ворог здійснив 50 обстрілів, зокрема вісім разів застосував реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці та Приліпки. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз атакували поблизу Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив чотири штурми неподалік Копанок, Дробишевого, Лимана та Ямполя.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно протидіяли двом спробам загарбників просунутися у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи провели сім атак, намагаючись просуватись поблизу Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку ворог 25 разів намагався вибити українських захисників у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Горіхового та в напрямку Нового Донбаса, Шевченка, Білицького, Сергіївки. Два бойові зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку у районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 ворожих атак у районах Рибного, Добропілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Чарівного та в бік Косівцевого, Різвдянки, Цвіткового. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили дві марні спроби просунутися в районі Антонівського мосту.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає, жодних спроб ворожого просування не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони “зачистили” від росіян Новоплатонівку на Харківщині.