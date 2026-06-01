Напруження досягло максимуму: у Міноборони проаналізували ситуацію на фронті у травні

У травні на фронті сталося 7 008 бойових зіткнень, російські війська застосували проти Сил оборони України 7 500 керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Укрінформ.

«Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у травні було зафіксовано 7 008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога», – ідеться у повідомленні.

Найгарячішим днем місяця стало 26 травня – за цю добу сталося 317 боєзіткнень.

Паралельно росіяни продовжували вести щільний вогонь по всій лінії зіткнення та населених пунктах.

Загалом за травень ворог здійснив понад 96 тисяч обстрілів, з яких понад 1 800 – з реактивних систем залпового вогню.

Водночас, не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором Сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом місяця ворог застосував 7 500 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованими авіабомбами).

«Це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987», – зазначили військові.

Як повідомляв Укрінформ, на фронті 31 травня були зафіксовані 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.