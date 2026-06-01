Логістичні втрати окупантів за місяць зросли на третину, і це лише початок - військовий експерт

За словами експерта, завдяки мідлстрайкам, передусім дронам із дальністю враження від 70 до 300 км, для російських окупантів на півдні України склалася дуже непроста логістична ситуація. На деяких ділянках Запорізької області Сили оборони мають певні просування, що свідчить про нездатність ворога забезпечити свої війська артилерійськими снарядами і пальним.

"У кожному повідомленні Генштабу ЗСУ ми бачимо збільшення кількості знищених вантажівок і автоцистерн російських окупантів. Це близько 20-30% зростання порівняно з попереднім місяцем. Результати ми побачимо не раніше кінця червня. Тому ми споглядаємо цю програму на початку її розгортання", - зазначив Нарожний.

На його переконання, для українських військових цілком реально "зупинити логістичну артерію ворога", з огляду на заплановану для закупівлі кількість дронів. "Ворог може протидіяти засобами ППО, масовим розгортанням мобільних вогневих груп (що не надто допоможе), зенітно-ракетними комплексами "Панцир-С1" тощо. Їх потрібна величезна кількість. Ракета до "Панцира-С1" коштує в 10-20 разів дорожче, ніж сам дрон", - наголосив фахівець.

Щодо того, які засоби мідлстрайку є в українського війська, експерт зауважив, що "це широке поняття, до них можна зарахувати і авіаційні бомби, і HIMARS із дальністю від 70 до 300 км". Проте більшість ударів завдаються дронами.

За його словами, Сили оборони України створили цілу лінійку дипстрайків (дронів, які летять на відстань до 1500 км), а потім стало зрозуміло, що дуже важливо уражати територію на глибину від 70 до 200 км.

"Суть мідлстрайку дуже проста. Це той самий дрон-дипстрайк, тобто дрон із бензиновим двигуном, за яким стоїть інша система навігації - це Starlink... Технологія Starlink доступна на тимчасово окупованих територіях, у Росії вона не працює", - зауважив Нарожний.

Натомість росіян, за його словами, мають систему ретрансляторів. "Кожен член мережі працює як ретранслятор і передає сигнал далі. На кожному "шахеді" стоїть такий ретранслятор, який передає сигнал далі. Проте, якщо знищити один "шахед", сигнал вже не передається і мережа руйнується. Тому цей зв'язок не такий надійний, як Starlink. Будь-яке вибивання ланцюга всередині цього ретранслятора призводить до відсутності зв’язку у всіх", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, ISW зазначає, що Україна розгорнула успішну кампанію дронових ударів по логістиці росіян на лінії фронту та на середніх відстанях, що обмежить можливості Росії транспортувати особовий склад на передову.

Сили безпілотних систем заблокували російський логістичний маршрут Р-280 на трасі Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь.

