ППО, посилення бойових бригад і позицій на фронті: Зеленський провів Ставку

Під час засідання Ставки головнокомандувача проаналізували виконання рішень щодо посилення військових на передовій.

Інформація про це оприлюднена у Телеграмі Президента Володимира Зеленського, передає Укрінформ.

«Провів Ставку. Важливо, що дуже детально проаналізували стан виконання тих рішень, про які говорили наші військові на передовій. У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які, зрештою, призвели до значного посилення наших фронтових позицій», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перше питання стосувалося прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге питання - більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад. Третє - розширення можливостей бригад проводити БЗВП.

За словами глави держави, пряме фінансуваннбя додало бригадам реальних бойових спроможностей.

Висловлюючись щодо особового складу, він повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, що дозволяє більш упевнено захищати позиції.

Також вдвічі збільшилася й кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП.

Зеленський повідомив, що доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади.

Крім того, під час засідання Ставки окремо обговорили питання постачання далекобійних снарядів калібру 155 мм.

«Доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки наших артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська - рішення вже реалізовуються», - зазначив Президент.

Він також поінформував про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках.

За словами глави держави, українські позиції залишаються сильними.

Крім того, Зеленський наголосив, що очікує більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет.

Також він повідомив, що доручив Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики.

