Зеленський нагородив учасників спецоперації СБУ «Павутина»

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами співробітників СБУ, задіяних у спецоперації «Павутина».

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні відзначив державними нагородами України людей, без яких би не відбулась «Павутина». Називати їх не маємо права - все абсолютно таємно досі та ще довго буде. Це вже історична операція Служби безпеки України, яка ретельно готувалась і саме в цей день рік тому вийшла на завершальний етап, а саме - ураження російської військової техніки. Так далеко, як українська далекобійність ще не досягала. Так влучно, як ніхто у Росії не очікував. І так справедливо, як заслуговує стратегічна авіація ворога», - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що «Павутина» знищила чи принаймні пошкодила 41 літак. Ще жодного разу до того Росія не втрачала таку техніку, у такій кількості та через удари такими незрівнянно дешевшими дронами».

«Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду – у технологічності, у хоробрості та в умінні привернути увагу світу й залучити підтримку мільйонів людських сердець», - підкреслив Глава держави.

За його словами, «зараз Україна вже буквально щодня застосовує далекобійні санкції проти Росії за цю війну».

«Ми не починали війни, не провокували її, і єдине, чого хотіли для України та українців, – це мир. Але поки росіяни обирають протилежне й поки Росія робить усе, щоб затягувати цю війну та розширювати її, українці продовжать знаходити такі відповіді, які точно спрацюють. Дякую всім нашим воїнам за влучність! Дякую СБУ за далекобійне лідерство! Дякую кожному, хто нам допомагає! Слава Україні», - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у 2025 році СБУ провела десятки унікальних спецоперацій, серед яких - найбільш відома «Павутина».

«Павутина» - найуспішніша спецоперація СБУ, під час якої одночасно було уражено 41 бойовий літак росіян, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, на чотирьох аеродромах у глибокому тилу. За один день 34% всієї стратегічної авіації РФ було виведено з ладу, а орієнтовна вартість втрат ворога становила понад $7 мільярдів.

Спецоперацію особисто розробляв і координував генерал-лейтенант Василь Малюк, безпосередню атаку реалізовували оператори дронів «Альфи» СБУ.

