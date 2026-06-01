Волгоградський НПЗ зупинив переробку після атаки дрона - Reuters

Нафтопереробний завод у Волгограді, який належить компанії "Лукойл", призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки українських дронів, яка спричинила пожежу та пошкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників у галузі.

За словами джерел, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена.

Інші установки, АВТ-6 та АВТ-5, також були зупинені.

У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

Він виробив 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 000 тонн мазуту.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони України 28 травня та в ніч проти 29 травня уразили низку важливих об'єктів РФ на території самої країни-агресорки, а також у Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Сумській областях. Серед уражених цілей – Волгоградський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксована пожежа.