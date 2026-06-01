Волгоградський НПЗ зупинив переробку після атаки дрона - Reuters
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників у галузі.
За словами джерел, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена.
Інші установки, АВТ-6 та АВТ-5, також були зупинені.
У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.
Він виробив 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 000 тонн мазуту.
Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони України 28 травня та в ніч проти 29 травня уразили низку важливих об'єктів РФ на території самої країни-агресорки, а також у Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Сумській областях. Серед уражених цілей – Волгоградський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксована пожежа.