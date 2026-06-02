У США родинна сварка переросла у стрілянину, шестеро загиблих

В американському штаті Айова шестеро людей загинули внаслідок стрілянини, яка, ймовірно, стала наслідком побутової сварки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Шестеро людей загинули в американському штаті Айова внаслідок низки інцидентів, які, ймовірно, виникли через побутову сварку", - повідомила місцева поліція.

За даними поліцейського департаменту міста Маскатін, підозрюваний у вчиненні стрілянини також був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням, яке він сам собі завдав.

За попередніми даними, жертвами стали члени родини підозрюваного, якого ідентифікували як 52-річного Раяна Вілліса Макфарланда з Маскатіна.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину одразу після полудня в понеділок. На місці правоохоронці виявили чотирьох людей з вогнепальними пораненнями. Вони були оголошені мертвими на місці події.

Поліцейські додали, що Макфарланд залишив будинок до прибуття офіцерів, але невдовзі його тіло знайшли на набережній біля пішохідного мосту.

Пізніше детективи знайшли ще одного чоловіка, який, ймовірно, загинув від вогнепального поранення, в іншому будинку.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок стрілянини в мечеті американського міста Сан-Дієго загинули троє чоловіків, ще двоє підозрюваних-підлітків також були знайдені мертвими.

Фото ілюстративне: АА