У Вірменії обіцяють відправити на військові збори людей, які приїжджають з РФ для голосування на виборах

Уряд Вірменії готовий відправити на військові збори громадян країни, які приїдуть з РФ у дні, що передують виборам до парламенту (7 червня).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Insider.

Про це заявив міністр економіки країни Геворг Папоян, відповідаючи на запитання журналіста про чутки, відповідно до яких опозиція нібито планує привезти з РФ 100 тисяч осіб для участі у голосуванні.

"Я дуже радий (приїзду цих громадян - ред.), тому що, по-перше, наші опитування показують, що більша частина цих людей проголосує за нас (правлячу партію „Громадянський договір“ - ред.), і по-друге, ці люди нам потрібні, тому що зараз проходять військові збори, і буде дуже добре: тридцять-сорок тисяч з цих ста тисяч ми відправимо", - заявив міністр економіки країни Геворг Папоян, відповідаючи на запитання журналіста про чутки, що опозиція нібито планує привезти з РФ 100 тисяч осіб для участі у голосуванні.

Починаючи з 1 червня влада перевіряє громадян Вірменії, які приїжджають з РФ. «Це стосується тих осіб, які підлягають обов'язковим 25-денним навчальним зборам. На даний момент уже низці осіб вручено повідомлення про необхідність з'явитися до військового комісаріату для участі у навчальних зборах», - йдеться в повідомленні.

Згідно з раніше затвердженим урядом Вірменії планом, навчальні збори резервістів цього року відбуватимуться сім разів, зокрема з 31 березня по 19 червня включно.

Як повідомляв Укрінформ, російська влада пригрозила офіційному Єревану в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Вірменія продовжить процес зближення з Європейським Союзом.

30 травня Росія заявила, що викликала свого посла у Вірменії для консультацій через кроки Єревана, спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

За даними західних ЗМІ, Росія таємно активізувала зусилля, спрямовані на підрив шансів прем’єр-міністра Вірменії Пашиняна на переобрання на виборах.

Фото: АА