Пашинян заявив, що референдум у Вірменії про вибір між ЄС та Євразійським економічним союзом не на часі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що на даному етапі немає підстав для проведення в країні референдуму з питання вибору між Європейським Союзом і Євразійським економічним союзом.

Про це повідомляє Armenpress, передає Укрінформ.

«Ми працюємо і будемо продовжувати працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між Європейським Союзом і Євразійським економічним союзом не стане неминучим, а рішення, звісно, має бути ухвалене народом Республіки Вірменія шляхом референдуму», — сказав Пашинян.

Водночас він зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес європейської інтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б представити громадянам країни чіткий вибір.

«Поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним», — зазначив Пашинян.

За його словами, сьогодні такий вибір має поки теоретичний характер. «Сьогодні цей вибір має теоретичний характер, а виносити теоретичний вибір на референдум, звичайно, не дуже розумно і правильно, та не має під собою підстав», — сказав прем'єр-міністр.

Пашинян також підкреслив, що Вірменія продовжить свою спокійну і засновану на партнерстві роботу в рамках ЄАЕС. «Тому ми будемо продовжувати працювати спокійно, мирно, без нервів, без суперечок у Євразійському економічному союзі, і я переконаний, що у нас ще є потенціал у цьому напрямку, який ми будемо використовувати в найближчому майбутньому», — заявив він.

Як повідомлялося, російська влада пригрозила офіційному Єревану в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Вірменія продовжить процес зближення з Європейським Союзом.

30 травня Росія заявила, що викликала свого посла у Вірменії для консультацій через кроки Єревана, спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

За даними західних ЗМІ, Росія таємно активізувала зусилля, спрямовані на підрив шансів прем’єр-міністра Вірменії Пашиняна на переобрання на виборах 7 червня, побоюючись, що його перемога закріпить переорієнтацію Єревана на Захід.

Фото: АА