В Угорщині планують переглянути закони, аби усунути президента з посади раніше терміну

В Угорщині планують внести поправки до конституції, щоб усунути з посади президента країни, оскільки новий уряд прагне відсторонити від влади усіх, пов’язаних із режимом Віктора Орбана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву прем'єр-міністра країни Петера Мадяра.

Мадяр заявив, що зустрінеться із своїми законодавцями (його партія «Тиса» має переважну більшість у парламенті), щоб обговорити кроки, необхідні для подолання юридичних перешкод для усунення Тамаша Шуйока з посади президента.

Новий лідер Угорщини звинуватив президента у співучасті в тому, що Орбан за 16 років перебування при владі створив авторитарний уряд. Він зазначив, що авторитет президентської посади можна відновити, щойно Шуйок її залишить.

«Тамаш Шуйок зрадив республіку», - сказав Мадяр журналістам у понеділок після зустрічі з президентом, оскільки 31 травня закінчився термін, який він дав Шуйоку для добровільного звільнення.

Шуйок обійняв посаду на початку 2024 року. Термін його повноважень - п'ять років.

Мадяр заявив, що Шуйок мовчав, коли країна потребувала іншого, зокрема коли Орбан останніми роками погрожував ув’язнити суддів, активістів громадянського суспільства та журналістів, беручи приклад з Росії.

Після перемоги на виборах Мадяр пообіцяв розвалити неліберальну систему Орбана, усунувши його союзників, зокрема Шуйока, високопоставлених суддів і прокурорів, а також керівників Державної аудиторської служби, органів регулювання ЗМІ, яких він звинуватив у нездатності захистити демократичні норми країни.

В Угорщині виконавча влада належить прем’єр-міністру. Президент, якого обирає парламент на п’ятирічний термін, виконує переважно церемоніальні функції, хоча глава держави може повернути закони до парламенту на повторний розгляд або направити їх до Конституційного суду для перевірки.

Орбан намагався захистити Шуйока за кілька місяців до виборів, перевівши свого довіреного колишнього генерального прокурора на посаду голови Конституційного суду та наділивши його суддівських колег повноваженнями відхиляти рішення парламенту про відставку глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, президент Угорщини Тамаш Шуйок відповів на заклики прем'єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку, заявивши, що він не планує залишати посаду.

