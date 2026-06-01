Apple відтермінувала запуск розумних окулярів - Bloomberg.

Американська компанія Apple відтермінувала запуст розумних окулярів зі штучним інтелектом на кінець наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Спочатку компанія планувала представити розумні окуляри під кодовою назвою «N50» наприкінці 2026 року та почати їхню доставку вже на початку 2027 року.

Але виникли затримки, нині компанія працює над тим, щоб запустити власні розумні окуляри зі штучним інтелектом наприкінці наступного року.

Зазначається, що в перших окулярах від Apple використовуватимуться елементи дизайну, щоб виділятися, з камерами овальної форми, унікальними кольорами та кількома стилями оправ.

В Apple вважають, що з часом їхні окуляри можуть перетворитися на пристрій для здоров'я та включати технології доповненої реальності, які здатні покращити людський зір.

Серед іншого, компанія також працює над тоншою та легшою гарнітурою, яка має замінити Vision Pro за 3 499 доларів США, але її випуск не варто очікувати раніше кінця 2028 або 2029 року.

Apple потрібно виправити проблеми з дизайном та ціноутворенням, які перетворили першу гарнітуру Vision Pro на провал.

