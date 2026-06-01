Останній стрибок Кремля на Єреван. Вибори у Вірменії. Наслідки для України

7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Москва намагається через своїх сателітів отримати там перемогу на кшталт Грузії. Після поразки в Угорщині Росія пішла ва-банк, щоб зупинити європейську інтеграцію Вірменії.

Економічний шантаж. Кремль офіційно погрожує скасувати пільгові поставки, намагаючись використати критичну енергетичну залежність Єревана. Сьогодні близько 87% усього природного газу Вірменія купує саме у російського «Газпрому» за фіксованою ціною близько $170 за тисячу кубометрів, що значно нижче ринкової вартості.

Вплив російських спецслужб. Уже опубліковані журналістські розслідування про десанти російської агентури у Вірменію тільки підтверджують турборежим спецслужб Кремля.

Десятки оперативників СЗР, ФСБ РФ та ГРУ ГШ координують проросійську опозицію, збирають та оприлюднюють компромат на діючу владу Вірменії.

Російська інтернет-мережа «Матрьошка» завалила соцмережі діпфейками. Зафіксовано понад 340 фейкових відео, головний меседж яких – залякати вірмен війною з РФ у разі перемоги уряду Пашиняна. Велика Британія офіційно визнала цю атаку як втручання в демократичні вибори та ввела додаткові санкції проти кураторів «Матрьошки».

Також у РФ активізовано тиск на вірменську діаспору в Москві. Силовики шантажують вірменських бізнесменів (громада налічує понад 1 млн осіб), щоб ті змушували своїх родичів голосувати за прокремлівські сили.

Але Вірменія не стоїть на колінах, вміє захищатись і вже зробила свій вибір, не запитуючи Москву. Слідчий комітет Вірменії порушив справу про держзраду та шпигунство проти кандидата від опозиції Армена Теваняна. Його звинувачують у передачі секретних даних спецслужб за винагороду у $622 000.

Антикорупційні органи республіки вже затримали 14 осіб, які за гроші з РФ організовували масштабні сітки підкупу виборців.

Єреван ламає проросійську архітектуру безпеки в країні, коли вірменські офіцери спецслужб навчались у Москві, а після служби влаштовувалися на комфортні посади в «Газпром» та аналогічні російські гіганти. Зараз уже функціонує нова Служба зовнішньої контррозвідки (FCIS), яка має стати повністю функціональною до середини 2026 року.

Оборонний бюджет Вірменії на 2026 рік становить 563 млрд драмів (~$1,47 млрд), де закупівля озброєння та техніки вже диверсифікована з метою уникнення залежності від Росії.

Армія Вірменії чисельністю 44 000 військовослужбовців переведена у стан підвищеної готовності для захисту кордонів від можливих російських диверсій та провокацій під час голосування.

Згідно з травневими соціологічними опитуваннями PolitPro та аналітикою Reuters, попри шалений тиск РФ, проросійського реваншу не відбудеться. Проте конфігурація майбутнього парламенту зміниться. Фаворит перегонів правляча партія Нікола Пашиняна «Цивільний договір» упевнено лідирує з показником близько 46% голосів. Проєвропейський курс уряду отримає мандат від населення, але Пашинян, найімовірніше, втратить конституційну більшість (дві третини місць) і буде змушений формувати коаліцію. Головний прокремлівський таран – створена на початку року партія «Сильна Вірменія» (під керівництвом пов'язаного з РФ мільярдера Самвела Карапетяна) набирає близько 13,3%. Саме вона стане головним рупором Москви у новому парламенті.

Решта опозиції також долає прохідний бар'єр: консервативний блок «Вірменія» (Hayastan dashink) експрезидента Кочаряна з 9,1% та популістська партія «Квітуча Вірменія» Гагіка Царукяна з 7,6%. Стрімко набирає хід і нова центристська сила «DOK» з 8,5%.

Відповідно до цього прогнозу, російські спецслужби та «газова дубинка» не зможуть зламати волю вірмен щодо виходу з орбіти Кремля. Пашинян залишиться фаворитом перегонів. Однак Москва отримає підконтрольну меншість у парламенті, через яку намагатиметься розхитувати країну зсередини.

Для України майбутня перемога проєвропейських сил у Єревані безпосередньо послаблює Росію, що остаточно закриває кавказький проєкт ОДКБ. Вірменія вже заморозила участь у військовому блоці, а після поразки прокремлівських партій на виборах запустить юридичний вихід країни з орбіти Москви.

Для України це важливо, оскільки сильний репутаційний удар по Путіну демонструє геополітичне безсилля РФ.

Також вибори завдадуть логістичного удару по російському бюджету війни. США та Туреччина активно лобіюють створення транспортного коридору через Південь Вірменії (в обхід РФ та Ірану). Цей шлях з'єднає Центральну Азію з Європою через Туреччину. Реалізація проєкту позбавить Москву мільярдних транзитних прибутків, які Кремль витрачає на закупівлю зброї та фінансування війни проти України.

Як бонус для України після виборів у Вірменії – звільнення дипломатичних ресурсів Туреччини, нашого стратегічного партнера, для фокусування уваги на безпеці Чорноморського регіону та підтримці Києва, замість вирішення суперечок на Кавказі.

Тому побажаємо удачі та успіху Вірменії як частині цивілізованому світу та демократії.

Микола Зенцев, міжнародний експерт з питань безпеки, власник компанії з гуманітарного розмінування, генерал-майор запасу