У Румунії підтвердили, що у житловий будинок влучив російський дрон «Герань-2»

Дан поінформував, що експерти дійшли такого висновку на підставі сукупності технічних доказів. Зокрема на виявлених фрагментах виявили напис «ГЕРАН-2» кирилицею, а електронні компоненти, системи навігації, модулі управління, двигун та конструктивні елементи виявилися ідентичними або практично ідентичними тим, що раніше знаходили на інших дронах цього типу. Крім цього, аналіз показав збіг виробничих маркувань, використаних матеріалів та палива.

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026

«Той факт, що такий апарат потрапив у житловий будинок у Румунії, завдавши поранень людям і матеріальних збитків, має виняткову серйозність, а єдиним відповідальним за це є Росія», - сказав Дан.

Він також додав, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії та компетентним структурам НАТО і Євросоюзу.

Як повідомлялося, у ніч проти 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок інциденту постраждали 14-річний хлопець і жінка, яка перебуває у тяжкому стані.

У відповідь на інцидент у повітря над районом Галаца підняли кілька винищувачів НАТО.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про закриття російського консульства в Констанці та оголосив персоною нон грата консула РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає Румунію після атаки російського дрона на житловий будинок, та допоможе посилити захист неба.

Фото: АА