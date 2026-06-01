Президент Угорщини відмовився піти у відставку після вимоги прем'єр-міністра Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок відповів на заклики прем'єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку, заявивши, що він не збирається залишати свою посаду.

Про це пише DailyNewsHungary, передає Укрінформ.

У своєму відеозверненні Шуйок стверджував, що відставка «не забезпечить конституційного врегулювання інституційного конфлікту», і натомість наголосив на необхідності співпраці з чинним урядом.

У своїй заяві Шуйок зазначив, що президент повинен співпрацювати з чинним урядом, а уряд, у свою чергу, повинен співпрацювати з главою держави, обраним попереднім парламентом. Він розкритикував нещодавні висловлювання Мадяра як такі, що мають надзвичайно конфронтаційний тон у відносинах між державними інститутами, стверджуючи, що вони є односторонніми вимогами та вказівками, спрямованими на президента, включаючи заклики до його відставки.

Шуйок наголосив, що продовжуватиме виконувати свої конституційні обов'язки і намагався запевнити уряд, що не перешкоджатиме його роботі, прямо згадуючи законодавство, пов’язане з доступом до коштів ЄС. Він зазначив, що діяв у дусі співпраці й у інших нещодавніх рішеннях, зокрема підписуючи закон про відновлення участі Угорщини в структурі Міжнародного кримінального суду (МКС).

Мадяр встановив 31 травня як крайній термін для добровільного звільнення Шуйока з посади і раніше заявляв, що планує відвідати президента в понеділок у супроводі міністра юстиції.

Реагуючи на відео, Мадяр звинуватив Шуйока в тому, що той не захищає верховенство права, а насамперед захищає свою зарплату. Мадяр написав, що місячна зарплата президента становить 6,3 млн форинтів (близько 17 800 євро).

Мадяр також вказав на пільги, які колишні глави держави можуть зберігати після залишення посади (такі як персонал та послуги).

Ця суперечка розгорілася на тлі нових опитувань, які свідчать про значне невдоволення громадськості діяльністю Шуйока. Опитування 21 Kutatóközpont показало, що близько двох третин респондентів вважають, що президент не зміг успішно втілити «єдність нації», а більшість заявила, що найкраще було б, якби він добровільно пішов у відставку. Методологія опитування, опублікована 21 Kutatóközpont, включає телефонне опитування, проведене 9–13 травня 2026 року серед вибірки з 1 000 осіб, зваженої за параметрами перепису, з похибкою приблизно ±3 процентних пункти.

Угорщина — це парламентська держава, де виконавча влада здійснюється переважно урядом на чолі з прем’єр-міністром. Президент є главою держави з визначеними конституційними повноваженнями, зокрема правом підписувати закони та виконувати певні функції з призначення та нагляду. Тамаша Шуйока було обрано президентом у 2024 році парламентською більшістю, сформованою коаліцією «Фідес»–KDNP на чолі з Віктором Орбаном.

Як повідомляв Укрінформ, 9 травня Петер Мадяр склав присягу на пост прем’єр-міністра Угорщини і того ж дня закликав президента Тамаша Шуйока піти у відставку.

