Anthropic надасть кіберагентству ЄС доступ до ШІ-інструменту Mythos - Bloomberg

Американський стартап Anthropic PBC має намір надати Агентству Європейського Союзу з питань кібербезпеки (ENISA) доступ до Mythos, свого потужного інструменту на основі штучного інтелекту, здатного виявляти та використовувати вразливості в комп’ютерних системах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, стартап дозволить ENISA приєднатися до проєкту Glasswing - ініціативи, яка дозволяє ключовим організаціям тестувати можливості інструменту на основі штучного інтелекту Mythos перед його ширшим випуском.

Співрозмовники додали, що Anthropic повідомила про своє рішення Європейську комісію протягом минулих вихідних.

Зазначається, що минулого четверга представники Єврокомісії прибули до Сан-Франциско, щоб попросити керівників Anthropic надати ЄС доступ до Mythos після тижнів безрезультатної співпраці.

Речник Єврокомісії заявив, що переговори з Anthropic «тривають», і відмовився від подальших коментарів. Зі свого боку, в Anthropic також утрималися від коментарів.

Доступ до Mythos був обмежений з моменту першої презентації у квітні через побоювання, що він може потрапити до рук кіберзлочинців.

Anthropic заявила, що її нова модель «надзвичайно ефективна в пошуку вразливостей мережі та може становити серйозну кіберзагрозу для критично важливих систем».

Уряд США та деякі американські фінансові установи, включаючи Goldman Sachs, вже отримали ранній доступ до Mythos. Британському Інституту безпеки штучного інтелекту також дозволили протестувати цю модель.

Як повідомляв Укрінформ, компанія OpenAI, американський розробник чатбота ChatGPT зі штучним інтелектом, надасть уряду Японії та деяким компаніям модель штучного інтелекту з розширеними можливостями кібербезпеки.

